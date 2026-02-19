兵庫県の斎藤元彦知事が19日、ラジオ関西の生放送番組に出演し、兵庫県の2026年度予算案について説明した。「『躍動する兵庫』希望をつなぐ、未来をつくる」を目指し、5つの重点項目を掲げ、県政を推進していく方針を打ち出している。斎藤元彦兵庫県知事（2026年2月19日ラジオ関西で）重点項目は「若者の可能性を拓く」「安全安心な暮らしを守る」「地域活力を底上げする」「自然との共生を深化する」「県政基盤を強化する」