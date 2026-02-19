メーガン妃のブランド「アズ・エヴァー」がまもなくファッション界に進出する可能性があると専門家が指摘した。英紙エクスプレスが１８日、報じた。英オッズ会社ＡｃｅＯＤＤＳのセレブリティＰＲスペシャリスト、ケイリー・コーネリアス氏が、アズ・エヴァーが有名デザイナーとコラボレーションする可能性があると明かしたもので、同社の最新市場データによるとアズ・エヴァーが２０２６年末までに著名なファッションデザイナ