【モデルプレス＝2026/02/19】フジテレビの三上真奈アナウンサー（36）が2月19日、自身のInstagramを更新。第1子の妊娠を発表した。【写真】第1子妊娠発表の36歳フジアナ、最新投稿での近影◆三上真奈アナ、妊娠発表三上アナは「この度、新しい命を授かりました 産休に入るまで、体調を見ながら仕事を続けていく予定です」と報告。「感謝の気持ちやドキドキが『ノンストップ！』な毎日ですが、 あたたかく見守っていただける