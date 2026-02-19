ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子ショートプログラム（SP）が17日（日本時間18日）に行われ、個人の中立選手（AIN）として出場したロシアのアデリア・ペトロシアンが、72.89点をマークしSP5位につけた。1位の中井亜美（TOKIOインカラミ）と5.82点差という状況のなか、カナダ紙の元記者はジャッジの採点に注目している。ロシア選手権3連覇中の18歳が、その実力を世界に示した。2番滑走で