２４年のセレクトセール（１歳馬セッション）で国内史上２位の５億９０００万円で落札されたエムズビギン（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、父キタサンブラック）は皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）に登録することが１９日、分かった。同馬は前走のきさらぎ賞で２着に入り、賞金を加算したが、収得賞金は１２００万円で現状では出走が微妙なライン。皐月賞まではレースを使わず、直行での参戦を視野に