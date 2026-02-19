俳優・歌手の亀梨和也が主演を務めるドラマ『ストーブリーグ』（3月28日よりLeminoおよびWOWOWで一挙放送・配信）の特報映像が解禁され、あわせて主題歌が亀梨自身の新曲「Diamond」に決定したことが明らかになった。【動画】ドラマ『ストーブリーグ』特報本作は、2019年に韓国SBSで放送され、最高視聴率20.8%を記録した同名ドラマの日本版。万年最下位のプロ野球チームの再建に挑む、野球未経験のGM（ゼネラルマネージャー）