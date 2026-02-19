女優の大竹しのぶ（68）が18日放送のNHKラジオ第1「大竹しのぶの“スピーカーズコーナー”」（水曜後9・05）に出演。「ずっと応援したい」というミラノ・コルティナ五輪出場のアスリートを明かした。ミラノ・コルティナ五輪を毎日観戦しながら泣いているというリスナーからのメッセージを読み上げた大竹は「わかりますよ、私も」とコメント。「平野歩夢選手、私、最後に“トムくん頑張って！”って叫んで」と五輪連覇を狙っ