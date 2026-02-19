フィギュアスケート女子フリーは日本時間１９日未明にフリーが行われる。坂本がＳＰで使用した「ＴｉｍｅｔｏＳａｙＧｏｏｄｂｙｅ」を歌うサラ・ブライトマンが同１８日、自身のＸに新規投稿。「カオリに心からのエールを送ります」とつづった。団体戦のＳＰ時にも自身の思いをつづっていたブライトマン。２位発進となったＳＰから一夜明け、「昨日、２０２６年冬季オリンピックで、日本人フィギュアスケーターの坂本花