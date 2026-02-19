ガールズグループHearts2Heartsが、初のファンミーティングで新シングル「RUDE！」を公開する。21日から2日間、ソウル市内で「2026 Hearts2Hearts FANMEETING」を開催し、ステージ上で新曲の舞台を披露する。昨年2月にデビューした同グループがファンミーティングを開催するのは今回が初めて。新曲「RUDE！」は、決められたルールに縛られないやんちゃな子どもたちのかわいらしい反抗を表現している。韓国メディアのスポーツソウル