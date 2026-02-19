イケア・ジャパンによりますと、岡山県で初めてとなるイケアの店舗「IKEA岡山」が4月24日（金）にイオンモール岡山の2階（店舗面積約685平方メートル）にオープンするということです。 IKEA岡山ではイケアが展開する約9,500点の商品ラインナップの中から、約850点を販売するということです。店舗で取り扱いのない商品は、IKEA岡山で注文し、配送サービスまたはセンターでの受け取りサービ