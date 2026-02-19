LES SIX（レ・シス）は、東京都立川の木下大サーカス立川立飛 特設会場にて、2026年秋冬コレクションを発表しました。夜のテントは薄明かりに包まれ、静寂の中に浮かび上がるその空間は、一般的に想起される華やかなサーカスとは異なる、どこか不穏な空気を漂わせていました。Courtesy of LES SIX会場内は全体的に暗く、ところどころに配置されたネオンが舞台を照らします。その光は観客の視界を断片的に切り取り、現実と虚構の境