昨年のシンザン記念を勝ち、日本ダービー１０着以来、休養していたリラエンブレム（牡４歳、栗東・武幸四郎厩舎、父キズナ）は大阪城Ｓ・リステッド（３月８日、阪神競馬場・芝１８００メートル）で復帰することが分かった。すでに栗東に帰厩しており、この日は主戦の浜中が騎乗し、栗東・坂路で５２秒７―１２秒４をマーク。「まだ休み明けの感じの走りですね。レースまでに上げていければと思います」と武幸調教師は現状を説