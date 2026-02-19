◇練習試合中日―日本ハム（１９日・北谷）中日の２年目助っ人、ジェイソン・ボスラー内野手が「５番・三塁」で先発出場し、先制ソロを放った。２回１死。日本ハムの先発・金村の高め変化球を完璧に捉えた。打球が、右翼の防球ネットに直撃する豪快な一発で、先制点を呼び込んだ。ボスラーは、この日が初実戦。今季から加入したサノーが一塁につき、この日は三塁での出場となったが、守備でも軽快な動きを見せた。