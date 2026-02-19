日本ハムの清宮幸太郎内野手が19日、沖縄・北谷での中日との練習試合を欠場した。チーム宿舎からチームバスで北谷へ移動したが、試合前には球場を離れた。試合前に取材対応した新庄監督は「トラブルがあったみたいよ。ちょっと、ウエイト中に。まあ、痛めていたとかではなくて、まあひっかかりがあるから気になるという感じじゃないですか」と、説明した。詳細は現時点で不明で、大事を取って離脱したとみられる。指揮官は「