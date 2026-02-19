ミラノ・コルティナ五輪で、「ＴＯＫＩＯインカラミ」の名前が存在感を示している。今回の五輪では８人の契約選手が出場し、うち３選手が今大会のメダリストに。第１３日終了時点で、既に６つのメダルを獲得している。フィギュアスケート女子の中井亜美（１７）も、ショートプログラム（ＳＰ）で７８・７１点を記録して首位に立っており、浅田真央さんの１９歳を超えて日本女子最年少でのメダル獲得に期待がかかっている。「Ｔ