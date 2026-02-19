オリックスのドラフト５位・高谷舟投手（北海学園大）が１９日、宮崎キャンプ初のライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に登板した。同４位・窪田、同７位・野上、育成３位・中西、育成捕手の村上と対戦し、２０球で安打性なし。直球で野上のバットを折る場面も見せるなど、岸田監督ら首脳陣が見守る前で上々のデビューを飾った。この日は育成２位・マシュー、育成４位の渡辺、台湾出身の２年目右腕・陳もマウンドに上がり、それぞ