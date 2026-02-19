22日からオンエアされるサントリーコーヒー「クラフトボス 甘くないイタリアーノ」の新TVCMに俳優の役所広司（70）、杉咲花（28）、河合優実（25）が出演。宇宙人ジョーンズの「地球調査シリーズ」第95弾となる今回のCMは、大作映画の予告編のような映像に仕上がっている。【映像】“自分専用”にしたいものを笑顔で話す杉咲花杉咲花は「今までのシリーズからよりトリッキーさが増している。例えば自分のことで言うと、毎カッ