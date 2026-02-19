セビージャを率いるマティアス・アルメイダ監督に長期の出場停止処分が下されたようだ。18日、大手メディア『ESPN』が伝えている。セビージャは14日に行われたラ・リーガ第24節でアラベスと対戦し、1−1のドローに終わっていた。しかし、85分に判定に抗議したことでアルメイダ監督にレッドカードが提示されると、同監督はしばらくピッチを後にせず。その後、主審に改めて退場を促されると、主審に退場理由を尋ねるなど引き下が