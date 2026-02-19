フジテレビ三上真奈アナウンサー（36）が19日、自身のインスタグラムを更新し、妊娠を発表した。三上アナは「この度、新しい命を授かりました産休に入るまで、体調を見ながら仕事を続けていく予定です」と報告した。続けて「感謝の気持ちやドキドキが『ノンストップ！』な毎日ですが、あたたかく見守っていただけると幸いです。引き続きよろしくお願いします」と呼びかけた。三上アナは21年1月、30代の会社員男性と結婚した。