都営住宅は、収入の少ない世帯に対して低廉な家賃で住まいを提供する公営住宅です。一方で、「収入が増えたら家賃が上がった」といった声もあり、年金やパート収入がある場合に住み続けられるのか不安を抱く人もいるでしょう。 本記事では、都営住宅の基本的な仕組みや所得要件、収入が増えた場合の制度上の扱いを整理し、年金とパート収入がある世帯でも継続居住が可能かを確認します。 都営住宅の概要