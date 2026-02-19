Amazonは2月19日、ドラえもんをモチーフにした特別仕様のEcho Dot「Echo Dot（第5世代）ドラえもんエディション」（以下、Echo Dot ドラえもんエディション）を発表した。価格は11,293円で、同日から日本限定で販売を開始する。出荷は3月10日の予定。Echo Dot（第5世代）ドラえもんエディション丸くて小さいEcho Dotがドラえもん仕様に！ Echo Dot ドラえもんエディションは、前面のメッシュ部分にオリジナルデザインのドラえもん