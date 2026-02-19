【モデルプレス＝2026/02/19】Snow Manの佐久間大介が19日、都内で開催されたメルペイ「好きを楽しむ。メルカード」新CM発表会に出席。メンバーとのプレゼント事情を明かした。【写真】スノ佐久間、純白衣装×メンカラ取り入れた艶やかコーデ◆佐久間大介、ファンに感謝「お互いに推し合っている気持ち」自身を推してくれるファンはどんな存在なのかと質問された佐久間は「本当に支えですね」と返答。「Snow Manっていうグループを