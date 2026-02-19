【モデルプレス＝2026/02/19】プロフィギュアスケーターでタレントの本田真凜が19日、都内で行われた「miness プチまゆ用」発売記念メディア発表会に、ヘアメイクアップアーティストの夢月とともに登壇。ミラノ・コルティナ五輪で活躍中の日本選手についてコメントした。【写真】24歳美女スケーター、素肌際立つ純白ドレス姿で発表会に登壇◆本田真凜“りくりゅう”金メダルに感激フィギュアスケートペアで日本勢史上初の金メダル