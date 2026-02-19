トップ歌手の海外公演が、ビザひとつで消えた。歌手ソン・ガインが米国ビザの発給問題により、ロサンゼルス公演をわずか3日前に電撃的に中止した。【関連】K-POPの“日本国籍リスク”、長期化すれば排除も現実味ステージに懸けるアーティストの熱い思いも、冷たい国境の壁の前ではなすすべがなかった。当初、ソン・ガインは2月14日、15日に米ロサンゼルスのペチャンガ・シアターで開催予定だった「ガインダル The チャオルダ」公演