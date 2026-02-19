筆談ホステスとして名を馳せた自民党の斉藤里恵衆院議員が2026年2月18日にインスタグラムを更新し、同日に召集された特別国会で初登院したことを報告した。「国政に携わる使命の大きさを改めて強く実感」斉藤議員は聴力を失いながらも銀座の高級クラブで筆談を駆使した接客でナンバーワンとなり、「筆談ホステス」として話題に。2015年には東京都北区議会議員選挙に立候補して当選。2021年には立憲民主党から都議選に立候補して当