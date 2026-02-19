【Hyper Body アリス：ワンダーランドバニー（2次受注）】 10月 発売予定 価格：12,800円 グッドスマイルアーツ上海は、可動フィギュア「Hyper Body アリス：ワンダーランドバニー」の2次受注分をグッドスマイルカンパニー公式ショップほかにて2月19日より予約受付を開始した。発売は10月を予定し、価格は12,800円。 本商品はゲーム