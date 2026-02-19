【はなまるおばけほわっと光るライト】 2月下旬より順次発売予定 価格：1回400円 アイピーフォーは、カプセルトイ「はなまるおばけほわっと光るライト」を全国のカプセルトイコーナーにて2月下旬から順次発売する。価格は1回400円。 サンリオの「はなまるおばけ」が、ほわっと光るマスコットライトになってカプセルトイに登場。底面のスイッチをON