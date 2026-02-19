「阪神２軍春季キャンプ」（１９日、具志川）阪神のドラフト１位・立石正広内野手が今クール２度目の屋外での打撃練習を行った。打撃投手が少し短めのマウンドから投球する「ショートゲーム」を２日連続でこなした。糸原、山田のランチ特打終了後に打席へ。５３スイング中５本の柵越えを放った。まずは２４スイング目に中堅への一発を放つと、４５、４６スイング目には連発弾で具志川を沸かせた。