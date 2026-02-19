「なめらかプリン」で知られる「パステル」が、サンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」の30周年を記念したコラボレーション商品を、3月1日から期間限定で発売する。7年連続となる恒例企画で、今年は新作スイーツや限定グッズを加え、パワーアップした内容となる。【画像】かわいすぎて食べられないよ…”ぷりんぷりん”おしりプリンコラボテーマは『Harapeko♪Big Dream』。“もっともっとおっきくなること”を夢見る「