大阪・関西万博が体験できるイベント「未来につなぐ万博展」が１９日、東京都千代田区の丸ビルで始まった。昨年の会期中に来場できなかった人にも万博を体感してもらう狙いで、２２日まで行われる。東京以外の全国３か所でも実施する。目玉はドーム型のシアターで、複数のパビリオンの内部を３６０度のＶＲ（仮想現実）映像で追体験できる。シンボルの大屋根リング（１周２キロ）の２００分の１の模型のほか、公式キャラクター