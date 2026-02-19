フジテレビの三上真奈アナウンサー（36）が19日、自身のインスタグラムを更新し、第1子妊娠を報告した。「この度、新しい命を授かりました」と第1子妊娠を明かした。「産休に入るまで、体調を見ながら仕事を続けていく予定です。」と記した。「感謝の気持ちやドキドキが『ノンストップ！』な毎日ですが、あたたかく見守っていただけると幸いです。引き続きよろしくお願いします」と呼びかけた。三上アナは2021年1月、30