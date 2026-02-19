【ワシントン＝坂本幸信】米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が１８日に公開した１月２７〜２８日の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の議事要旨で、ＦＲＢが１月下旬に金融機関に為替水準を聞く「レートチェック」を実施したことが明らかになった。議事要旨では、ＦＯＭＣ開催前に対ドルの円相場が円高に振れた動きに関し、「ニューヨーク連邦準備銀行の担当者が、米財務省の代理として（金融機関に為替水準の照会を）要請した」と