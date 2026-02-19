「練習試合、中日−日本ハム」（１９日、Ａｇｒｅスタジアム北谷）日本ハムの新庄剛志監督が、コーチ陣をシャッフルして試合に臨んだ。試合前に「きょうは山田監督、谷内ヘッド、サードコーチは林、ファースト森本コーチ」と発表。山田バッテリーコーチが監督代行を務め、一、三塁コーチを森本コーチ、林ヘッドが担当。谷内コーチがヘッドコーチ代行を務める布陣とした。「なんでこれをするかって言った時に、俺がサインを