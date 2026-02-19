右脚の肉離れで別メニュー調整中の阪神のドラフト1位・立石正広内野手（22＝創価大）は、連日の屋外ショートゲームで53スイング中、2連発を含む5発の柵越えをマークした。24スイング目にセンター、27スイング目に右中間、45スイング目に左中間、46スイング目に右中間、最後の53スイング目にレフトへ豪快な打球を打ち込んだ。前日18日にも故障後初めて屋外で投手の投げたボールを打ち、51スイング中7本の柵越えを放った。2日間