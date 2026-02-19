印ニューデリーで開催中のAIインパクトサミットに設けられたマイクロソフトのブース/Bhawika Chhabra/Reuters via CNN Newsourceロンドン（CNN）米マイクロソフト（MS）は、低所得国への人工知能（AI）導入を支援するため、2020年代末までに500億ドル（約7兆8000億円）を投資する計画だと発表した。AI技術を巡っては、国家間の不平等が深刻化するとの懸念が高まっている。この発表は18日、印ニューデリーで開かれているAIインパク