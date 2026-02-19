ミラノ・コルティナ五輪スピードスケート女子１０００メートル金メダルのユタ・レールダム（オランダ）が２０億円を稼ぐと英紙「デーリー・メール」が報じた。元世界ヘビー級王者マイク・タイソン（米国）に勝ったプロボクサーでユーチューバーのジェイク・ポール（同）と婚約中のレールダムは、スポーツブラをチラ見せしたことで契約するナイキから１００万ドル（約１億５０００万円）のボーナスを稼いだと報じられているが、