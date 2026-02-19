【モデルプレス＝2026/02/19】Snow Manの佐久間大介が19日、都内で開催されたメルペイ「好きを楽しむ。メルカード」新CM発表会に出席。推しを告白した。【写真】スノ佐久間、純白衣装×メンカラ取り入れた艶やかコーデ◆佐久間大介、ソロとグループでの違いは？新CMに出演している佐久間は、スタイリングのポイントについて「メルカードの大事にしている白基調。白だったり、パールっぽかったり、ちょっと艶やかな感じをイメージし