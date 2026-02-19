フリーアナウンサーの木佐彩子（54）が19日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。フジテレビ時代の後輩にあたる人気フリーアナウンサーとの交流について語った。この日はフリーアナウンサーの内田恭子とそろって登場。内田はフジテレビ時代の後輩にあたり、MCの「ハライチ」澤部佑が「局アナ時代は一緒にお仕事されたり」と問うと木佐は「時間帯がちょっとずれてたからね」と共に仕事をすること