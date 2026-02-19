韓国野球委員会（KBO）は19日、カージナルスのライリー・オブライエン投手（31）がケガのため、3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の韓国代表から外れたと発表した。大リーグ公式サイト「MLB.com」によると、オブライエンは14日のライブBPで「右ふくらはぎの軽い肉離れ」を起こし、その後、ブルペンでの投球練習を控えているという。オブライエンは母が韓国人で「ジュンヨン」のミドルネームを