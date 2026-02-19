チームみらいの安野貴博党首は19日、定例記者会見で、「食料品の消費税率2年間ゼロ」に向けて、高市早苗首相が超党派での議論を希望している国民会議への参加について、「食品の消費税の2年間暫定ゼロが参加条件になるのであれば、我々の参加は難しい」と述べた。チームみらいは、衆議院選挙で掲げたマニフェストで「消費税よりも先にまず、社会保険料の負担を引き下げるべき」と訴えるなど、消費税減税に否定的な考えを示している