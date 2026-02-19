【第13話】 2月19日公開 第13話のページ 【拡大画像へ】|@@ 講談社は2月19日、コミック配信サイト「ヤンマガWeb」にて「あなたの妹」第13話を公開した。 第13話では、パパ活を隠そうともしないほど性に奔放な少女かごめ。そんなかごめに優菓との関係を知られてしまった雛乃は、カフェでかごめと対峙する。かごめは無邪気に3人でやろうと提案するが……。 ヤンマガWeb