住友金属鉱山が続伸。ニューヨーク商品取引所（ＣＯＭＥＸ）で金先物４月物は１８日、前日比１０３．６ドル高の１トロイオンス＝５００９．５ドルと上昇した。近く米国によるイランへの軍事攻撃の可能性がある、と一部で報じられ、安全資産としての金需要が高まった。また、ロシアとウクライナの和平協議に進展がみられなかったことも金価格の上昇要因となった。株価は１２日に１万１０２０円の最高値をつけた後、調