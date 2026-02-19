ＩＭＶが新値追いとなっている。同社はきょう午後１時ごろ、宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）の宇宙戦略基金事業（第２期）で、「宇宙機の環境試験の課題解決（Ａ）各種環境試験（放射線試験を除く）の課題解決（補助・委託）」に採択されたと発表。これが新たな買い手掛かりとなっているようだ。 同プロジェクトの支援上限金額は、補助事業３０億円（金額が変動する場合あり）、委託事業１２億円（同）で、補助事業及び委