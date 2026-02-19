ゲキ×シネ『紅鬼物語』舞台挨拶＆全国生中継 劇団☆新感線が2025年に上演した45周年興行『紅鬼物語』が、2026年3月20日（金・祝）よりゲキ×シネとして全国公開される。公開翌日の3月21日（土）に新宿バルト9にて柚香光らが登壇する舞台挨拶付き上映が行われる。また、この様子は全国の映画館で生中継される。 劇団☆新感線の45周年を記念して2025年初夏に東京・大阪で上演された舞台『紅鬼物語』が、舞台の臨場感を大スクリ