株式会社タムロンは、交換レンズ「35-100mm F/2.8 Di III VXD （Model A078）」を3月26日（木）に発売する。希望小売価格はソニーE用が17万3,800円、ニコンZ用が17万8,200円。 2021年発売の「35-150mm F/2-2.8 Di III VXD（Model A058）」はポートレートズームとして支持を集めてきたが、「もう少し軽く、コンパクトに」という声も根強かったという。35-100mm F/2.8 Di III VXDはこうしたニーズ