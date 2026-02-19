株式会社タムロンは、交換レンズを無線で操作できるようにする「TAMRON-LINK（Model TL-01）」を2月19日（木）に発売した。価格はオープン。推定市場価格は7,000～8,000円。 対応する交換レンズをUSBケーブル経由で操作するアプリ「TAMRON Lens Utility」を無線化する製品。交換レンズに取り付けることで、スマートフォンからワイヤレスでの各種設定や操作が可能になる。 「28-75mm F/2.8 Di III