スラステslatstick 第8回公演「WIVES and HUSBANDS」 スラステslatstick第8回公演「WIVES and HUSBANDS」が2月18日（水）に下北沢・駅前劇場で開幕した。 スラステslatstickは長身の女優、元劇団☆新感線 中村なる美とAripe 永津真奈の、二人の演劇団体。会話劇やコメディなど様々なジャンルで、作家・演出家・役者のコアメンバーで毎回新しいモノを創作している。 今公演の作・演出はTHE ROB CARLTON村角太洋が「WIVES