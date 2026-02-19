ミラノ・コルティナ冬季五輪が開催されており、日本勢は冬季五輪では過去最多となる22個（金5、銀6、銅11）のメダルを獲得するなど快進撃を見せている。そうした中、19日（日本時間20日）に行われるのがフィギュアスケート女子フリー。日本女子には五輪史上初の快挙が懸かっており、大きな注目が集まっている。 ■“りくりゅう”ペアが金奪取 今大会のフィギュアスケートで日本勢は、団体で銀メダルを獲得。男