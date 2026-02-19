タレントの村重杏奈（27）が、19日までに自身のインスタグラムを更新。衝撃のランジェリーカットを公開した。【写真あり】「ホントに大きいなぁ」「綺麗な形」村重杏奈、衝撃カット村重は「弊社のTOLEETYやはりバストの味方。最近、TOLEETY愛用者によく遭遇します」と、自身がプロデュースを手掛けるランジェリーをアピール。「見た目じゃ分からないですけど皆さんまさかの自己申告してくれるしかも結構デカめな声でおっぱい大