19日（木）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のヴォレアス北海道は、4月11日（土）、12日（日）にリクルートスタッフィング リック＆スー旭川体育館で行われる第21節東京グレートベアーズ戦に、フィギュアスケート元日本代表の高橋成美さんがスペシャルゲストとして来場することをクラブ公式Xで発表した。 髙橋さんは主にフィギュアスケートのペアで活躍した選手で、